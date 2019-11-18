Son Dakika Haberleri: İlahiyat ön lisans mezunlarının sınavsız lisansa geçişine iptal kararı
Son Dakika Güncel İlahiyat ön lisans mezunlarının sınavsız lisansa geçişine iptal kararı - Son Dakika

İlahiyat ön lisans mezunlarının sınavsız lisansa geçişine iptal kararı

6 saat önce

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ilahiyat ön lisans bölümü mezunlarının ilahiyat lisans programına sınavsız geçişini öngören düzenlemeyi iptal etmesi dolayısıyla CHP'ye tepki gösterdi.

İlahiyat ön lisans mezunlarının sınavsız lisansa geçişine iptal kararı, System.String[]

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ilahiyat ön lisans bölümü mezunlarının ilahiyat lisans programına sınavsız geçişini öngören düzenlemeyi iptal etmesi dolayısıyla CHP'ye tepki gösterdi.

Bayraktutar, Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen "Din Görevlileri ile Buluşma" toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin idarecisinden hizmetlisine kadar bütün memurları kapsaması gerektiğini söyledi.

CHP'nin başvurusu üzerine AYM'nin, ilahiyat ön lisans bölümü mezunlarının ilahiyat lisans programına sınavsız geçişini öngören düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"CHP'yi kınıyorum. Niye kınıyorum, sınavsız lisans tamamlama hakkı dediğimiz zaman, bu benim meslektaşlarımın imam hatipler bir iki kitap daha fazla okusun, bilgi ve becerilerini artırsın düşüncesindeydik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı bizim derdimizi anladı ama ana muhalefet partisi bizi anlamak istemiyor. CHP'yi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüp de 'anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır' düşüncesiyle hareket etmesini kınıyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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