İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden 15 Temmuz mesajı Açıklaması

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Konseyden yapılan açıklamada, milli birlik ve demokrasiye kasteden hain darbe girişiminin 4. yılında darbe girişimi lanetlenerek şehitlere rahmet, gazilere ise şifa dilendi.

Tarihin her döneminde dünyevi çıkarlar uğruna dini istismara kalkışan akımların hep var olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bunlar içerisinde güç devşirme yolunda dini ve dini değerleri kullanmada FETÖ, emsali az görülen bir örnektir. Bu yapı Sünni Müslüman görüntüsü altında en büyük ihaneti ve zararı, Sünni İslam yorumuna vermiştir. Ayrıca Müslümanlar arasında güven sorunu meydana getirmiş, İslam'ın sosyal yardımlaşma biçimi olan 'infak' gibi iyilik yapma yollarını tıkamıştır. Çünkü himmet, kurban ve zekat adı altında toplanan paralar, FETÖ hain terör örgütü tarafından bu millete 15 Temmuz 2016'da kurşun olarak geri dönmüştür. Kendisini, 'ılımlı İslam'ın temsilcisi olarak tanıtan bu yapı, gerçek yüzünü halkın özgür iradesiyle iktidara gelen meşru yönetime karşı darbe girişimiyle göstermiştir."

FETÖ ile güvenlik boyutunun yanı sıra ilmi sahada da mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Eğer tarihin yeniden tekerrür etmesi istenmiyorsa, işin güvenlik boyutuyla birlikte bu yapının dini boyutuyla da ilmi ölçülerde mücadele verilmelidir. Bu tür yapılarla zamanında hukuki ve ilmi mücadele verilmediği takdirde faturası ağır olabilmektedir. Temeli istismara dayalı FETÖ ve benzeri yapılarla bilimsel anlamda mücadele noktasında biz İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 03:18:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]