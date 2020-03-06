İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin dekanları, Erbaş'a önerilerini aktardı - Son Dakika
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İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin dekanları, Erbaş'a önerilerini aktardı

6 saat önce

26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Dekanları Toplantısı'na katılan dekanlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleriyle ilgili önerilerini aktardı.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin dekanları, Erbaş'a önerilerini aktardı, System.String[]

26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Dekanları Toplantısı'na katılan dekanlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleriyle ilgili önerilerini aktardı.


Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Dekanları Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile ekibinin yanı sıra, 11 rektör, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz ve 80'e yakın dekanın katılımıyla gerçekleşti. GAÜN Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, ana bilim dalı sınırlandırılması, ikinci öğretim programlarının kapatılması, tıp ve hukuk fakültelerinde olduğu gibi kontenjanlar belirlenirken fakültelerin taleplerinin dikkate alınması gibi birçok konu görüşüldü.


80 İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi dekanı adına toplantıya ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, açıklama yaptı. Demir, "Toplantıda yapılan müzakereler sonucu şu hususların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir" diyerek şöyle devam etti:


"Bütün fakültelerde klasik (yirmi) ana bilim dalı yapılanmasına dönülmesi, ilahiyat fakültelerindeki kalite sorunu üzerinde durulmuş, bu bağlamda daha önceki toplantılarda vurgulandığı gibi, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM) ve II. öğretim programlarının kapatılması, tıp ve hukuk fakülteleri örneğinde olduğu gibi ilahiyat fakültelerine de taban puan belirlenmesi, YÖK tarafından öğrenci kontenjanları belirlenirken Fakültelerin taleplerinin dikkate alınması, Din Eğitimi alanında İlahiyat, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı birbirini tamamlayan paydaşlardır. Bu nedenle bu kurumlar arasındaki işbirliğinin daha da artırılması, Ülkemizdeki din öğretimi ve hizmeti veren kurumların (İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) itibarsızlaştırma çabalarının milletimizin birlik ve beraberliğine kastetmek amacına matuf olduğu, Yaşadığımız çağda insanların karşı karşıya kaldığı ayrımcı ve ötekileştirici anlayışlara karşı İslam, birlik ve beraberliği, iyilik ve adaleti temsil etmektedir. İslam bütün insanlar için huzur, barış ve iyiliktir. Özellikle medyada İslam'ın bu asli boyutunun ifade edilmesinin önemli olduğu, hususunu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."


Prof. Dr. Şehmus Demir, "Ülkemizin her din ve milletten mültecilere göstermiş olduğu insani yaklaşımı ve sınır ötesinde vermiş olduğu mücadeleyi minnet ve şükranla karşılıyoruz. Öte yandan uluslararası hukuka rağmen Batı'nın mültecilere gösterdiği insanlık dışı muameleyi de şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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