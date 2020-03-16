İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri - Son Dakika

Haberturk'te Veysi Ateş'in konuğu olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, dini konuların konuşulduğu programda koronavirüsle ilgili yorumlarda bulundu. Demircan'ın değerlendirmeleri izleyicilerden tepki aldı.

Ali Rıza Demircan programda, "Geçici önlemlerle olmaz. Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsellik, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki, bunlar müslümanlara rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Demircan'ın koronavirüsle ilgili bu sözleri sosyal medyada hayli tepki çekti.

"DEMİRCAN'IN AÇIKLAMALARI HAKLI TEPKİLERE SEBEP OLDU"

Öte yandan Veyis Ateş, İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın sosyal medyada tepki çeken sözleri ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Habertürk TV Ana Haber'de ağırladığım A. R. Demircan'ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen konuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.