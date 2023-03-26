İLAHİYATÇI CEMİL KILIÇ'IN BASIN AÇIKLAMASINDA GERGİNLİK - Son Dakika
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İLAHİYATÇI CEMİL KILIÇ'IN BASIN AÇIKLAMASINDA GERGİNLİK

26.03.2023 17:21

İş Sendikası, saldırıya uğradığını söylediği Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde İlahiyatçı Cemil Kılıç için basın açıklaması yaptı.

EĞİTİM-İş Sendikası, saldırıya uğradığını söylediği Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde İlahiyatçı Cemil Kılıç için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Demokrasinin, hukukun adının geçtiği hiçbir yerde benzerine rastlanamayacak bu karanlık kumpasın, azmettiricileri kimlerdir Uzunca süredir tehdit aldığını hemen her mecrada belirten Cemil Kılıç, geçen yıl ramazan ayında da tehditlerin dozunun artığını söylemişti. Biz fikir işçisiyiz, fikrimizle bu karanlık zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Açıklamanın ardından Kılıç'ı protesto etmek isteyenler ile Eğitim-İş Sendikası üyeleri arasında çıkan gerginlikte 2 kişi gözaltına alındı.
Eğitim-İş Sendikası üyeleri, saldırıya uğrayan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın Gaziosmanpaşa'da bulunan evinin önünde saat 14.00'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay yaptı. Cemil Kılıç'ın uzun süredir tehdit edildiğini vurgulayan Özbay, Siyasal iktidarın ötekileştirişi, hedef gösterici, mezhepçi politikaları ne yazık ki, toplumdaki acı meyvelerini vermektedir. Bunun son örneği, uzunca bir süredir gerici odaklanın hedef aldığı Eğitim-İş ailemizin bir ferdi olan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın uğradığı sopalı saldırıdır. Bilindiği üzere; yıllardır ilahiyatçı kimliğiyle İslam'ın tarikat ve siyaset çevrelerinde nasıl çarpıtılarak konfor ve güce tahsil edildiğini yazan ve bu konuda kitapları da bulunan Kılıç, hedef gösterilmiş, ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hukuksuz ve dayanaksız biçimde ihraç edilmişti. Karanlık odaklar, bu kez işi evinin önünde pusu kurmaya kadar götürmüştür. Yobaz güruhun, bu saldırıya cüret edebilmeleri kadar çarpıcı olan bir diğer ayrıntı ise saldırının ardından olay yerini hemen terk etmeyerek Kılıç'ın önünde tekbir nidalarıyla bekleyişe geçmiş olmasıdır. Kuşkusuz bu korkunç olay, ivedilikle cevaplanması gereken sorular doğurmuştur. Sopayı tutan vahşi ellerden daha önemlisi, o ellere sopayı kimin tutuşturduğudur. Demokrasinin, hukukun adının geçtiği hiçbir yerde benzerine rastlanamayacak bu karanlık kumpasın, azmettiricileri kimlerdir Uzunca süredir tehdit aldığını hemen her mecrada belirten Cemil Kılıç, geçen yıl ramazan ayında da tehditlerin dozunun artığını söylemişti. Biz fikir işçisiyiz, fikrimizle bu karanlık zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz dedi.
'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ'
Saldırıya uğrayan Cemil Kılıç ise, Hepsinin bedelini ödeyecekler. Hepsinin hesabını soracağım. Hepsinin hesabını soracağız. Geri adım atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Büyük Atatürk bize bu görevi verdi. 'Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' dedi. Ant olsun fikri hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından Cemil Kılıç'a destek vermeye gelen Eğitim-İş Sendikası üyeleriyle, Kılıç'ı protesto etmek isteyen grup arasında gerginlik çıktı. İki grup arasındaki tartışmaya polis müdahale ederken 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İLAHİYATÇI CEMİL KILIÇ'IN BASIN AÇIKLAMASINDA GERGİNLİK - Son Dakika


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