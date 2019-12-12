İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri - Son Dakika

İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri

6 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Hanımlar Korosu "Gül-Efza" Tasavvuf Musikisi Konseri düzenlendi.

İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Hanımlar Korosu "Gül-Efza" Tasavvuf Musikisi Konseri düzenlendi.


26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konsere İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Türkben, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Duygu Turan yönetiminde İlahiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri Hanımlar Korosu "Gül-Efza" Tasavvuf Musikisi, tasavvuf musikisinin güzel eserlerini seslendirerek dinleyicilerden büyük beğeni aldı.


Öğr. Gör. Duygu Turan, "Çok kısa bir zamanda koromuzu kurduk. Gerek sazende deki hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız gerekse korodaki arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Konserlerimiz ilerleyen zamanlarda devam edecek" ifadelerinde bulundu.


Konser sonrasında konserde emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi. - TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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