İlahiyatçı Mehmet Azimli hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında, 2008'de yayımladığı "Siyeri Farklı Okumak" kitabında Hazreti Muhammed ve babasıyla ilgili yazdığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki alanda toplanan Evladı Resul İlim ve İrfan Derneği üyeleri, basın açıklamasının ardından bireysel olarak hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçelerde, Mehmet Azimli'nin, "dini değerleri aşağılama", "halkın bir kesimini aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından yargılanıp cezalandırılması istendi.

Dernek adına yapılan basın açıklamasında da Azimli'nin, "Siyeri Farklı Okumak" adlı kitabının önsözünde Peygamberin şerefli soyuna necis dilini uzattığı belirtilerek, çirkin ifadeleri İslam düşmanlarının bile söylemeye cüret edemediği kaydedildi.

Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin, 2008 yılında yayımladığı "Siyeri Farklı Okumak" kitabındaki Hazreti Muhammed ve babasıyla ilgili yazdığı ifadeler, sosyal medyada gündeme gelmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu ifadelerin nezaket ve hürmet sınırlarını aştığını belirterek, saygısız ve pervasız bu tavrın şiddetle kınandığını bildirmişti.