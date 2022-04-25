İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi? - Son Dakika

Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar da akıllarına takılan soruları, ilahiyatçılara sormaya devam ediyor. Ünlü ilahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın Kanal 7'de yayınlanan İftar Saati programına bağlanan bir vatandaşın sorduğu soru ise gündem oldu.

"ATEİST DAMADIMIN EVİNDE YEMEK YİYEBİLİR MİYİM?"

Nursaçan'ın dini soruları yanıtladığı programda, ismini vermek istemeyen kadın izleyici "Benim damadım dindardı, sonradan ateist oldu. Bunun evine gidip de yemek yiyesim gelmiyor. Kızımı çok ve torunlarımı da çok seviyorum. Onlara bir şeye olacak diye korkuyorum. Kızım da ona uyuyor. Evinde yemek yemem helal mi?" diye sordu.

"OĞLUMUZ BİR DALGINLIĞIN İÇERİSİNDEDİR"

Nursaçan'ın soruya yanıtında ise "Bizim milletin içinden katili çıkar, cahili çıkar, sarhoşu çıkar ama kafiri çıkmaz. Bunun böyle olmasını kabullenemiyorum. İnşallah bu oğlumuz bir dalgınlığın, sarhoşluğun içerisindedir" ifadelerini kullandı.

"YEMEĞİN YENMESİNDE SORUN YOK"

Kadına kızının Müslüman olması nedeniyle ikram edilen yemeklerden yemeye devam etmesinde mahzur olmadığını söyleyen Nursaçan, damatla ilgili ise "Bu oğlan çamur deryasına düşmüş. Kızımız da çamura batmak üzere. Kızımız battıktan sonra torunlar da batacak. Çok büyük bir tehlike" dedi.

"SAPIK ARKADAŞLARININ ETKİSİNDE KALMIŞ OLABİLİR"

Nursaçan, "Ömrünü din tahsiline vermiş insanlarımız var. Ne yapıp yapıp ikna edip onlara götürmenin çaresini bulmalı. Bu oğlumuz sapık arkadaşlarının etkisinde kaldı ya da inançsız insanların yazdıkları eserleri okudu. Yoksa bu milletin sinesinden böylesi çıkmaz" diye devam etti.