Son Dakika Haberleri: İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verecek
Son Dakika Güncel İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verecek - Son Dakika

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verecek

6 saat önce

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Çubuk Belediyesinin konuğu olarak ilçede vereceği konferansta Hz. Muhammed'in hayatını anlatacak.

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verecek, System.String[]

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Çubuk Belediyesinin konuğu olarak ilçede vereceği konferansta Hz. Muhammed'in hayatını anlatacak.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği "El Emin" adlı konferans 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Kuzey Yıldızı Düğün ve Konferans Salonu'nda verilecek.

Etkinliğin sunuculuğunu ise sanatçı ve şair Ahmet Kemal Bacak yapacak.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi olarak alanında uzman olan isimler ile Çubuklu vatandaşları bir araya getirdiklerini söyledi.

Demirbaş, etkinliğe tüm Çubuk halkını davet etti.

Çubuk Belediyesi, Nihat Hatipoğlu, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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