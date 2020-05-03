İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Edirnekapı Şehitliğine defnedildi - Son Dakika

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Edirnekapı Şehitliğine defnedildi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.