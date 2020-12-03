İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki skandal sözleri sonrası istifa etti - Son Dakika

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Öztürk paylaşımında, "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde video kaydı ortaya çıkan Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Muhafazakar camiada Öztürk'ün kullandığı ifadeleri tepki çekti. Öztürk'ün ihraç edilmesini isteyen isimler sosyal medyada "#MustafaÖztürkİhraçEdilsin" etiketiyle kampanya başlatmıştı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de söz konusu kampanyaya destek olmuştu. Cübbeli Ahmet, "Kur'an'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hala çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.