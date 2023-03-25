İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a evinin önünde saldırı: Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar - Son Dakika
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İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a evinin önünde saldırı: Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar

25.03.2023 17:20

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, evinin önünde taşlı sopalı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıç, "Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Kendimi eve zor attım" diyerek saldırı anını anlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cemil Kılıç'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Geçen sene 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün İstanbul'da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde eli sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Kılıç, uğradığı saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

"ELLERİNDE SOPALARLA 'ALLAHU EKBER' DEYİP SALDIRDILAR"

Yüzü kanlar içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda Kılıç, "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar." dedi.

İlahiyatçı, Yazar Cemil Kılıç Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

"MADIMAK GİBİ"

Cemil Kılıç, ikinci paylaşımında ise saldırganların evinin önünde beklediğini söyleyerek, "Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi" ifadelerini kullandı. Bu arada, saldırı haberini alan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cemil Kılıç'ı evinde ziyaret etti. Kaftancıoğlu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Cemil Kılıç'ı muayene etti. Kılıç'ın ambulansla hastaneye götürüleceği belirtildi.

İlahiyatçı, Yazar Cemil Kılıç Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

"TARİKATLAR İSTEDİ, MEB İHRAÇ ETTİ"

Cemil Kılıç, 23 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik görevinden geçen yılın aralık ayında ihraç edildi. Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Kılıç, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Tarikatlar istedi, MEB ihraç etti" sözleriyle haberi duyurmuştu.

İlahiyatçı, Yazar Cemil Kılıç Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

"GÖREVİME YAKINDA YENİDEN BAŞLIYORUM"

Kılıç, geçen günlerde tekrar göreve döneceğini belirterek, şu mesajı paylaşmıştı: "Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (6)
  • zorbey dünya: GEREKSİZ İNSANIN LAİĞİ,ANTI LAİĞİ,İLAHİYATÇISI VEYA MECZUBU YOK.GEREKSİZ İNSAN GEREKSİZDİR. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Orhan Metin: Zamparalik dayagida olabilir hemen dine sarilmayin Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: LAİK İLAHİYATÇI NE DEMEK BEN ANLAMAKTA ZORLANIYORUM İSLAMDAN BAŞKA DİN Mİ VAR HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a evinin önünde saldırı: Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar - Son Dakika


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