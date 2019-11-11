Son Dakika Haberleri: İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak
Son Dakika Güncel İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak

İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak

6 saat önce

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca'da "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" isimli söyleşiye katılacak.

İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak, System.String[]

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca'da "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" isimli söyleşiye katılacak.


İlahiyatçı yazar Döngeloğlu, 12 Kasım 2019 Salı günü saat 19: 30'da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşacak.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinliğe davet etti. - KOCAELİ

Ömer Döngeloğlu, Adnan Menderes, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
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