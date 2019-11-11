İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak
6 saat önce
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca'da "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" isimli söyleşiye katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca'da "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" isimli söyleşiye katılacak.
İlahiyatçı yazar Döngeloğlu, 12 Kasım 2019 Salı günü saat 19: 30'da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşacak.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinliğe davet etti. - KOCAELİ
Fransa'da dehşet görüntüler! Polisler, göstericiyi döverek bayılttı İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!