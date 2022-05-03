İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı

03.05.2022 15:29
İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına Döngeloğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ömer Döngeloğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamı Bünyamin Topçuoğlu ile bu yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Emirgan Hamid-i Evvel Camii imamı Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim okudu.

Döngeloğlu'nun kabri başında yapılan duaların ardından program sona erdi.

Ömrünü İslam'ı anlatmaya adadı

Tokat Zile'de 1968'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulunda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesinde tamamladı, daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak 1986-1996 yıllarında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazılarıyla biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.

Ömrünü İslam'ı anlatmaya adayan Döngeloğlu, sosyal yaşantısında, katıldığı konferans ve sempozyumlarda da irşat faaliyetlerinde bulunuyordu. Döngeloğlu, "Peygamberin İzinde", "Allah'a Adanmış Hayatlar", "Yeryüzünün Yıldızları", "Sözün Miracı; Dua", "Allah Resulünü Görenler", "Peygamberimizin Dostları" ve "Mus'ab bin Umeyr" gibi birçok eser kaleme almıştı.

Kovid-19 teşhisiyle Başakşehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 52 yaşındaki Ömer Döngeloğlu, 3 Mayıs 2020'de vefat etmişti.

İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı
İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı
İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı
İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı

YORUMLAR
500
Asrın mührü Büyük Çamlıca Camisi 3 yılda 25 milyon kişiyi ağırladı (2) Asrın mührü Büyük Çamlıca Camisi 3 yılda 25 milyon kişiyi ağırladı (2) Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram

Suudi Arabistan, Ömer Döngeloğlu, Edirnekapı, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 GÖKDENİZ, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 15:52:54. #1.13#
SON DAKİKA: İlahiyatçı-yazar Döngeloğlu, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement