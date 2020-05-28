İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü bulunan ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı'nın (53) cenazesi, merkez Osmangazi ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazının kalabalık olduğu ve sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Mudanya'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nden, Kurşunlu Mahallesi yönüne gidişteki Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden yürüyüş yapmak için çıkan Mürşit Kavurmacı'yı, uzun süre geri dönmeyince ailesi merak ederek aramaya başladı. Yapılan aramada Kavurmacı'nın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirlendi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği öne sürüldü.