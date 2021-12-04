İLAHİYATIN İLK GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİSİ OLDU, ŞİMDİLİK DİNLEYEREK ÖĞRENİYOR - Son Dakika

SİVAS'ta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde 1994 yılında kurulan İlahiyat Fakültesi'nin ilk görme engelli öğrencilerinden biri bu yıl kayıt yaptıran Umut Ceran (19) oldu. Fakültenin hazırlık sınıfındaki Ceran, öğretim üyelerinin desteği ile şimdilik dinleme yöntemiyle Arapça'yı öğrenmeye başladı.

Kent merkezinde Yunus Emre mahallesinde yaşayan Miyase(45) ve Abdullah (48) Ceran çiftinin 4 çocuğundan biri olan germe engelli Umut Ceran, bu yıl SCÜ İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Hazırlık sınıfına kayıt olan Umut Ceran öğretmenlerinin de desteğiyle öğrenim hayatına devam ediyor. 1994 yılında kurulan fakültenin ilk görme engeli öğrencisi olan Ceran şimdilik sadece dinleme yöntemiyle Arapça öğreniyor.

Bu yıl hazırlık üniversiteye başlayan görme engelli Umut Ceran, "Liseden sonra bir sene mezuna kaldım ve o süreçte uzaktan destek alarak üniversite sınavına hazırlandım. Daha sonra başarılı oldum ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Hazırlık sınıfı olduğumuz için derslerimizin tamamı Arapça. Derslerin tamamını dinleyerek alıyorum. Şu an için henüz bir materyal ve kaynağım yok. Genel ders çalışma şeklim hep dinlemek üzerine. Derslerimde ses kayıtları alıyorum ve internetten videolar dinliyorum. Öğretmenlerimiz de daha çok ilgileniyor ve ek ders yapıyorlar. Benimle hem muhabbet edip hem derslerimle ilgileniyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Onların da daha önce görme engelli öğrencisi hiç olmamış ama ona rağmen okulda gerçekten bizimle çok ilgileniyorlar. Yaklaşımlarından çok memnunum" diye konuştu.

'ENGELLERİ AŞAN ÜNİVERSİTE OLARAK YOLA ÇIKTIK'

Kuruluşlarından bu yana ilk görme engelli öğrencileri kabul ettiklerini belirten SCÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, "Üniversitemizin engelliler için oluşturduğu özel birim var. Rektörlüğümüz 'Engelleri aşan üniversite' sloganıyla yola çıktı. Biz de fakülte olarak bu süreçte yerimizi almıştık ama bu yıla kadar fiziksel engelli diyebileceğimiz öğrencimiz olmamıştı. Ama bu yıl iki tane görme engelli öğrencimiz var. Üstelik bu öğrencilerimiz tüm engelleri aşarak ve derece yaparak fakültemizi tercih ettiler. Elimizden gelen bütün imkanların onlarla paylaşılması görüşündeyim. Öncelikle onların fakültemize geliş ve gidişleri için ve buradaki eğitim öğretim faaliyetlerine katılımları için neler yapabiliriz diye hem idare olarak hem fakültemiz kurulunca görüştük. Görme engelli öğrenciler destek komisyonu diye 3 kişilik bir ekip kurduk. Fakülte hocalarımız gönüllü oldu ve onların hemen her yönleriyle ilgilenme kararı aldılar. Bu öğrencilerimizin her zaman takibini yapıyoruz. Engelsiz üniversite ve engelsiz fakülte olarak engelleri aşma yönünde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.