Üye Girişi
İLAHİYATIN İLK GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİSİ OLDU, ŞİMDİLİK DİNLEYEREK ÖĞRENİYOR - Son Dakika

İLAHİYATIN İLK GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİSİ OLDU, ŞİMDİLİK DİNLEYEREK ÖĞRENİYOR

04.12.2021 13:44
İLAHİYATIN İLK GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİSİ OLDU, ŞİMDİLİK DİNLEYEREK ÖĞRENİYOR

SİVAS'ta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde 1994 yılında kurulan İlahiyat Fakültesi'nin ilk görme engelli öğrencilerinden biri bu yıl kayıt yaptıran Umut Ceran (19) oldu.

SİVAS'ta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde 1994 yılında kurulan İlahiyat Fakültesi'nin ilk görme engelli öğrencilerinden biri bu yıl kayıt yaptıran Umut Ceran (19) oldu. Fakültenin hazırlık sınıfındaki Ceran, öğretim üyelerinin desteği ile şimdilik dinleme yöntemiyle Arapça'yı öğrenmeye başladı.

Kent merkezinde Yunus Emre mahallesinde yaşayan Miyase(45) ve Abdullah (48) Ceran çiftinin 4 çocuğundan biri olan germe engelli Umut Ceran, bu yıl SCÜ İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Hazırlık sınıfına kayıt olan Umut Ceran öğretmenlerinin de desteğiyle öğrenim hayatına devam ediyor. 1994 yılında kurulan fakültenin ilk görme engeli öğrencisi olan Ceran şimdilik sadece dinleme yöntemiyle Arapça öğreniyor.

Bu yıl hazırlık üniversiteye başlayan görme engelli Umut Ceran, "Liseden sonra bir sene mezuna kaldım ve o süreçte uzaktan destek alarak üniversite sınavına hazırlandım. Daha sonra başarılı oldum ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Hazırlık sınıfı olduğumuz için derslerimizin tamamı Arapça. Derslerin tamamını dinleyerek alıyorum. Şu an için henüz bir materyal ve kaynağım yok. Genel ders çalışma şeklim hep dinlemek üzerine. Derslerimde ses kayıtları alıyorum ve internetten videolar dinliyorum. Öğretmenlerimiz de daha çok ilgileniyor ve ek ders yapıyorlar. Benimle hem muhabbet edip hem derslerimle ilgileniyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Onların da daha önce görme engelli öğrencisi hiç olmamış ama ona rağmen okulda gerçekten bizimle çok ilgileniyorlar. Yaklaşımlarından çok memnunum" diye konuştu.

'ENGELLERİ AŞAN ÜNİVERSİTE OLARAK YOLA ÇIKTIK'

Kuruluşlarından bu yana ilk görme engelli öğrencileri kabul ettiklerini belirten SCÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, "Üniversitemizin engelliler için oluşturduğu özel birim var. Rektörlüğümüz 'Engelleri aşan üniversite' sloganıyla yola çıktı. Biz de fakülte olarak bu süreçte yerimizi almıştık ama bu yıla kadar fiziksel engelli diyebileceğimiz öğrencimiz olmamıştı. Ama bu yıl iki tane görme engelli öğrencimiz var. Üstelik bu öğrencilerimiz tüm engelleri aşarak ve derece yaparak fakültemizi tercih ettiler. Elimizden gelen bütün imkanların onlarla paylaşılması görüşündeyim. Öncelikle onların fakültemize geliş ve gidişleri için ve buradaki eğitim öğretim faaliyetlerine katılımları için neler yapabiliriz diye hem idare olarak hem fakültemiz kurulunca görüştük. Görme engelli öğrenciler destek komisyonu diye 3 kişilik bir ekip kurduk. Fakülte hocalarımız gönüllü oldu ve onların hemen her yönleriyle ilgilenme kararı aldılar. Bu öğrencilerimizin her zaman takibini yapıyoruz. Engelsiz üniversite ve engelsiz fakülte olarak engelleri aşma yönünde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görme Engelli, Üniversite, Engelli, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLAHİYATIN İLK GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİSİ OLDU, ŞİMDİLİK DİNLEYEREK ÖĞRENİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Topladığın kalabalık ortada, rakamlar elimizde 14:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Topladığın kalabalık ortada, rakamlar elimizde
Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum 14:42 Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak 11:00 Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! 10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Son Dakika Haberleri
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
13:46 İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı! Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!         
14:50
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı! Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: İLAHİYATIN İLK GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİSİ OLDU, ŞİMDİLİK DİNLEYEREK ÖĞRENİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement