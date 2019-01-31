İlan ve Reklam Beyannamelerinde Son Gün
54 dakika önce
Sakarya'da ilan ve reklam vergisi mükelleflerinin bugün mesai bitimine kadar beyanname verebilecekleri belirtildi.
Sakarya
'da ilan ve reklam vergisi mükelleflerinin bugün mesai bitimine kadar beyanname verebilecekleri belirtildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, yazılı açıklamasında, Sakarya sınırları içerisindeki bütün tabelaların ilan ve reklam vergisine tabii olduğunu, beyan döneminin ise bugün sona ereceğini bildirdi.
Vergi mükelleflerinin ilan ve reklam vergilerini Gelirler Şube Müdürlüğüne gelerek ya da "ebelediye.sakarya.bel.tr" adresinden elektronik ortamda beyanda bulunabileceğini belirten Bakırtaş, "Tüm mükelleflerimizi beyanname vermeleri için belediyemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:51 Kaynak: AA
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