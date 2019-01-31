Son Dakika Haberleri: İlan ve Reklam Beyannamelerinde Son Gün

İlan ve Reklam Beyannamelerinde Son Gün

54 dakika önce

Sakarya'da ilan ve reklam vergisi mükelleflerinin bugün mesai bitimine kadar beyanname verebilecekleri belirtildi.

İlan ve Reklam Beyannamelerinde Son Gün, System.String[]
Sakarya'da ilan ve reklam vergisi mükelleflerinin bugün mesai bitimine kadar beyanname verebilecekleri belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, yazılı açıklamasında, Sakarya sınırları içerisindeki bütün tabelaların ilan ve reklam vergisine tabii olduğunu, beyan döneminin ise bugün sona ereceğini bildirdi.

Vergi mükelleflerinin ilan ve reklam vergilerini Gelirler Şube Müdürlüğüne gelerek ya da "ebelediye.sakarya.bel.tr" adresinden elektronik ortamda beyanda bulunabileceğini belirten Bakırtaş, "Tüm mükelleflerimizi beyanname vermeleri için belediyemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:51 Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel
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