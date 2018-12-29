İlave 6 puanlık prim indirimi 2019'da da uygulanacak
1 saat önce
Çalışma Bakanı Selçuk, "51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık prim indirimini 2019'da da devam edecek.
Çalışma Bakanı Selçuk
, "51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık prim
indirimini 2019'da da devam edecek. İşveren asgari ücret üzerinden çalıştırdığı sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş sosyal güvenlik primi ödeyecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:05
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