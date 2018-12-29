Son Dakika Haberleri: İlave 6 puanlık prim indirimi 2019'da da uygulanacak

İlave 6 puanlık prim indirimi 2019'da da uygulanacak

1 saat önce

Çalışma Bakanı Selçuk, "51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık prim indirimini 2019'da da devam edecek.

İlave 6 puanlık prim indirimi 2019'da da uygulanacak, System.String[]
Çalışma Bakanı Selçuk, "51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık prim indirimini 2019'da da devam edecek. İşveren asgari ücret üzerinden çalıştırdığı sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş sosyal güvenlik primi ödeyecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:05 

Selçuk, prim, Ekonomi
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