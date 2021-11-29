İlave İmar Planı Alanına Yönelik Taşkın Önlemleri Alınmaya Başlandı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Merkezde ilave imar planına yönelik taşkın risk alanlarının ve bu alanların içerisinde kalan derelerin ıslah edilerek Gediz Nehrine kadar ulaşmasını sağlayacak olan proje için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Çalışmaların başladığı İlave İmar Planı Alanında Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması, Dere Güzergahlarının ve Koruma Kuşaklarının Belirlenmesi Kapsamında Taşkın Koruma – Dere Islah Avan Projelerinin Hazırlanması İle Kurutma Kanalı Deplase Kesim Tuzu Projelerinin Hazırlanması İşi ile ilgili olarak yapılacak çalışma proğramı yüklenici firma yetkililerince Genel Müdür Burak Aslay'a sunulmak üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak da yer aldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği konusunda çalışmalar titizlikle yürütülüyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama konusunda çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtti. Genel Müdür Aslay, "Yapılacak olan bu çalışma ile Manisa Merkezdeki ilave imar planı alanında olası taşkın kodları belirlenmiş ve derelerin ıslah edilerek Gediz nehrine kadar sağlıklı bir şekilde akışı sağlanarak olası taşkınlara karşı önlem alınmış olacak" diye konuştu.