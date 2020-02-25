İlave prim desteğinin uzatılması iş dünyasını mutlu etti

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, ilave prim indiriminden yararlanma süresinin uzatılmasının iş dünyası tarafından olumlu karşılandığını söyledi.



OTSO Başkanı Servet Şahin yaptığı açıklamada, daha önce, sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 6486 sayılı torba Kanun'la 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81. maddesine eklenen ikinci fıkrası ile 01 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde son bulduğunu hatırlattı.



Oda olarak sigorta prim desteğinin uzatılması konusunda Ankara bazında sıkı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, "Bu kapsamda 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren 5 puanlık sigorta primi hazine desteğine ilave olarak prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlanma süresi 23 Şubat 2020 tarih ve 31048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı haberini almamız bizleri son derece mutlu etti" dedi.



Başkan Şahin, "Resmi Gazete'de yayınlanarak uzatılan ilave prim desteği üyelerimize ve işverenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza, bölge milletvekillerimize, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi sunarım" diye konuştu. - ORDU