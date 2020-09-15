İlave su şebekesi hatları yapılıyor - Son Dakika

İlave su şebekesi hatları yapılıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi artan nüfus ve yapılaşmaya paralel olarak gelecek yıllarda su hatlarında bir sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulan mahallelerde ilave su şebekesi hattı yapımına başladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi artan nüfus ve yapılaşmaya paralel olarak gelecek yıllarda su hatlarında bir sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulan mahallelerde ilave su şebekesi hattı yapımına başladı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla gelecek yılların planlamasını yapan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan mahallelerde ilave su şebekesi hattı çalışmalarına başladı.Kdz. Ereğli Belediye ekipleri, artan nüfus ve yapılaşmaya paralel olarak su kullanımının arttığı saatlerde mahalle sakinlerinin sorun yaşamaması için Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak'ta 320 metre uzunluğunda, Q 90 mm. PE100 ilave içme suyu şebeke hattı yapıyor. İlave su şebekesi hatlarına ihtiyaç duyulan noktalarda devam edilecek. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü'nün sahil bandında yaptığı asfalt çalışmasına paralel olarak kanalizasyon bacaları ile yağmursuyu ızgaralarını yükseltme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerekli görülen ızgaralar ve bacalar, yolun eğimine göre uygun bölgelere kaydırılarak büyütüldü. - ZONGULDAK
Son Dakika Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı