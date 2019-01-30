İlave Tediyenin İlk Yarısı Yarın Yapılacak
24 dakika önce
Bu yılki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.
Bu yılki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 2019 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının yarın, diğer yarısının 31 Mayıs'ta, bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık
'ta yapılmasına karar verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti
Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu
Sinema Kanunu, Erdoğan'ın İmzasıyla Resmi Gazete'de Yayımlandı
Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı