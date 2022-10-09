İlay Aksoy: Suriyeliler, Kendilerine Reçete ile Ücretsiz Verilen Bebek Mamalarını At Çiftliklerine ve Maddi Zorluk Çeken Türkiye Vatandaşlarına... - Son Dakika
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İlay Aksoy: Suriyeliler, Kendilerine Reçete ile Ücretsiz Verilen Bebek Mamalarını At Çiftliklerine ve Maddi Zorluk Çeken Türkiye Vatandaşlarına...

09.10.2022 16:13

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un Şanlıurfa’da ziyaret ettiği bir at çiftliğinin görevlisi, atların yemine katıkları bebek mamalarını Suriyelilerden satın aldıkları belirterek, “Suriyeliler bizimle irtibata geçiyor, 'Bizde süt var, size lazımsa verebiliriz' diyorlar. Buradaki çiftliklerin çoğu bebek mamalarını Suriyelilerden alıyor” diye konuştu. Aksoy ise Suriyelilerin kendilerine reçete ile ücretsiz verilen bebek mamalarını at çiftliklerine ve maddi zorluk çeken Türk vatandaşlarına sattığını belirterek, “İçler acısı bir durum. Suriyelilere devlet hastanelerinden aldıkları reçete ile eczanelerden ücretsiz verilen takviye gıdaları yurttaşlarımız, Suriyelilerden satın almak zorunda kalıyor” dedi.

YİĞİT KAZBEK

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir at çiftliğinin görevlisi, atların yemine katıkları bebek mamalarını Suriyelilerden satın aldıkları belirterek, "Suriyeliler bizimle irtibata geçiyor, 'Bizde süt var, size lazımsa verebiliriz' diyorlar. Buradaki çiftliklerin çoğu bebek mamalarını Suriyelilerden alıyor" diye konuştu. Aksoy ise Suriyelilerin kendilerine reçete ile ücretsiz verilen bebek mamalarını at çiftliklerine ve maddi zorluk çeken Türk vatandaşlarına sattığını belirterek, "İçler acısı bir durum. Suriyelilere devlet hastanelerinden aldıkları reçete ile eczanelerden ücretsiz verilen takviye gıdaları yurttaşlarımız, Suriyelilerden satın almak zorunda kalıyor" dedi.

Demokrat Parti'nin göç ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Şanlıurfa'daki bir at çiftliğini 7 Ekim'de ziyaret etti. Aksoy, ziyarete ilişkin bir videoyu bugün basınla paylaştı. Aksoy'un sohbet ettiği çiftlik görevlisi, atların yemine bebek maması kattıklarını ve bu mamaları Suriyelilerden satın aldıkları belirterek şöyle konuştu:

"Suriyeliler bizimle irtibata geçiyor, 'Bizde süt var, size lazımsa verebiliriz' diyorlar. Buradaki çiftliklerin çoğu bebek mamalarını Suriyelilerden alıyor. İçinde 12 şişe olan bir koliyi 60 TL'ye satın alıyoruz."

"SURİYELİLERE REÇETE İLE ÜCRETSİZ VERİLEN TAKVİYE GIDALARI YURTTAŞLARIMIZ, SURİYELİLERDEN SATIN ALMAK ZORUNDA KALIYOR"

İlay Aksoy, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İçler acısı bir durum. Suriyelilere devlet hastanelerinden aldıkları reçete ile eczanelerden ücretsiz verilen takviye gıdaları yurttaşlarımız, Suriyelilerden satın almak zorunda kalıyor. Suriyeliler yalnızca at çiftliklerine değil, bu ücretsiz mamaları Türkiye vatandaşlarına da satıyor. Ekonomik kriz bu noktaya geldi" dedi.

ŞANLURFA, EN ÇOK SURİYELİNİN YAŞADIĞI 3. İL

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 8 Eylül tarihinde açıkladığı son verilere göre; Suriyelilerin en yoğun yaşadığı iller sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Ankara. On ilde toplam 2 milyon 830 bin 751 Suriyeli yaşarken geriye kalan 824 bin 738 Suriyeli 71 farklı şehre dağılmış durumda.

Türkiye'de en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olarak 551 bin 198 kişiyle İstanbul öne çıkarken bu kenti Suriye'ye sınırı bulunan Gaziantep 465 bin 756 kişi ve Şanlıurfa da 383 bin 720 kişiyle takip ediyor.

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Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, İlay Aksoy, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlay Aksoy: Suriyeliler, Kendilerine Reçete ile Ücretsiz Verilen Bebek Mamalarını At Çiftliklerine ve Maddi Zorluk Çeken Türkiye Vatandaşlarına... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlay Aksoy: Suriyeliler, Kendilerine Reçete ile Ücretsiz Verilen Bebek Mamalarını At Çiftliklerine ve Maddi Zorluk Çeken Türkiye Vatandaşlarına... - Son Dakika
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