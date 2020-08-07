İlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul'dayız

Sevgilisiyle alışverişe çıkan genç oyuncu, "İstanbul'a geçen ay geldik" dedi.
Sevgilisiyle alışverişe çıkan genç oyuncu, " İstanbul'a geçen ay geldik" dedi. Akdoğan, yeni projeleriyle ilgili soruya da "Bir proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzağım, çok özledim" yanıtını verdi.
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7.08.2020 15:43:43. #1.12#
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