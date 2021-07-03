İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi

Dolunay, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Oyunbozan gibi dizilerden tanınan 22 yaşındaki oyuncu İlayda Akdoğan, tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi. Sevgilisi ile birlikte tatile çıkan oyuncunun rotası ise Fethiye oldu.

POZLARI BEĞENİLDİ

Fethiye'de tatil yapan güzel oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yağdı. Instagram hesabından paylaşımlar yapan Akdoğan'ın fiziği de makyajsız oluşu da takipçilerinden tam not aldı.

"EVLİLİK İÇİN ÇOK ERKEN"

İlayda Akdoğan, basketbolcu sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını da açıkladı. Akdoğan, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna, "Evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım" cevabını vererek evliliğe sıcak bakmadığını ifade etti.

SEVGİLİSİNE TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Bu arada Akdoğan, sevgilisine Türkçe öğrettiğini ve çoğu zaman kendisiyle Türkçe konuşarak anlaştığını ifade etti.