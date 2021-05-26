Snob Magazin'in haberine göre; Önceki gün City's Nişantaş'nda görüntülenen İlayda Alişan, son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.

"BU HABERLER BENİ YIPRATIYOR"

Oyuncunun geçtiğimiz aylarda adı ilk olarak bir dönem 'Şampiyon' dizindeki partneri Halit Özgür Sarı'yla anılmıştı.

Son olarak 'Masumiyet' dizisindeki partneri Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia edilen Alişan, "Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Yazılanlar hem ailemi hem de beni yıpratıyor. Çıkan haberler doğru değil. Kariyerime odaklandığım bu dönemde mesleğim dışında herhangi bir konuyla gündeme gelmek istemem." dedi.

İlayda Alişan'ın sade giyim tarzı ve makyajsız oluşu dikkat çekti.

İlayda Alişan, "Masumiyet dizisinde zorluk derecesi yüksek sahnelerde dublör kullandınız mı?" sorusuna "Tabii ki. Can güvenliğimin tehlikeye gireceği sahnelerde dublör kullanıyorum. Masumiyet'in ilk bölümünde de kullandım. Arabadan atılma sahnesinde dublör kullanıldı" yanıtını verdi.