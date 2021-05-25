'Çukur' dizisiyle tanınan ve son olarak 'Masumiyet'le seyirci karşısına çıkan İlayda Alişan, son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarına ilk kez cevap verdi. Oyuncunun geçtiğimiz aylarda adı ilk olarak bir dönem 'Şampiyon' dizindeki partneri Halit Özgür Sarı'yla anılmıştı.

Son olarak 'Masumiyet' dizisindeki partneri Serkay Tütüncü'yle aşk yaşadığı iddiaları üzerine Alişan, Instagram'dan açıklama yaptı.

Oyuncu, "Bir süredir hakkımda çıkan haberleri üzülerek takip ediyorum. Uzun zamandır hayatımda kimse yok ve yazılanlar hem ailemi hem de beni fazlasıyla yıpratıyor. Kariyerime odaklandığım bu dönemde mesleğim dışında herhangi bir konuyla gündeme gelmek istemem. Sizdem de aynı hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum" diye yazdı.