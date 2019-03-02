İlayda Alişan ile Mukbang Çukur Dizisi&oyunculuk Soru&cevap
35 dakika önce
Merhabaa, bugün Çukur Dizisinde Akşin karakteri ile tanıdığınız İlayda Alışan ile bir Mukbang videosu çekmek istedik.
Merhabaa, bugün Çukur
Dizisinde Akşin karakteri ile tanıdığınız İlayda Alışan ile bir Mukbang videosu çekmek istedik. İnstagramdan gelen sorularızı yanıtladık. Umarım Keyifle izlersiniz
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:10 Kaynak: Youtube
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