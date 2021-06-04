İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

'Masumiyet' dizisinde rol alan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, aşkı belgelendi. Haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan ikili, Bodrum Gümüşlük'te Magazin Burada kameralarına el ele yakalandı.
Çiçeği burnunda sevgililer, el ele dolaştı. Tütüncü, bir ara sevgilisinin elini öptüğü görüldü.
Çift, basın mensuplarını görünce ise panik oldu.
Alişan, geçtiğimiz günlerde Tütüncü'yle çıkan aşk iddialarına sosyal medyadan, "zamandır yaşamımda kimse yok, yazılanlar hem ailemi hemde beni fazlasıyla yıpratıyor" demişti.
İkilinin, İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
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