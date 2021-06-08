İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı

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Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan İlayda Alişan, söz konusu iddiaları, "Bu söylentiler yıpratıyor. Üzülüyorum, aşka değil kariyerime odaklandım" ifadeleriyle yalanlasa da ikili Bodrum'da el ele görüntülenmişti.

"KOŞ SERKAY BİZİ ÇEKİYORLAR"

Kahvaltı yaptıkları mekandan ayrıldıktan sonra el ele Gümüşlük sahilinde yürüyen ikili objektiflere yansıyınca "Fotoğrafları yayınlamayın" dedikleri tatilde birlikteliklerini gözler önüne sermişti. Muhabirlerin görüntü aldığını gören 25 yaşındaki güzel, "Koş Serkay, bizi çekiyorlar. Müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz ki" diyerek panikle sevgilisine seslenmişti.

"SAKLAYARAK AŞK YAŞIYORUZ"

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin yanına gelen Tütüncü, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" demesine rağmen gazetecileri ikna edememişti.

"SENİ HİÇ ÜZMEYECEĞİM"

Mynet'in haberine göre; İlayda Alişan, çevresine ve hayranlarına karşı yaşadığı mahcubiyetin ardından spor hocasına da mahcup oldu. Tatil ve dizi çekimleri nedeniyle sporu çok aksatan oyuncu, spor hocasının sitem ettiği videoyu paylaşarak, "Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim" mesajını paylaştı.