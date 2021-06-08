Üye Girişi
İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı - Son Dakika

İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı

08.06.2021 13:47

Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı belgelenen İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Spor hocasının sitem ettiği videoyu paylaşan genç oyuncu, "Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim" diyerek hocasının gönlünü aldı.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan İlayda Alişan, söz konusu iddiaları, "Bu söylentiler yıpratıyor. Üzülüyorum, aşka değil kariyerime odaklandım" ifadeleriyle yalanlasa da ikili Bodrum'da el ele görüntülenmişti.

"KOŞ SERKAY BİZİ ÇEKİYORLAR"

Kahvaltı yaptıkları mekandan ayrıldıktan sonra el ele Gümüşlük sahilinde yürüyen ikili objektiflere yansıyınca "Fotoğrafları yayınlamayın" dedikleri tatilde birlikteliklerini gözler önüne sermişti. Muhabirlerin görüntü aldığını gören 25 yaşındaki güzel, "Koş Serkay, bizi çekiyorlar. Müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz ki" diyerek panikle sevgilisine seslenmişti.

"SAKLAYARAK AŞK YAŞIYORUZ"

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin yanına gelen Tütüncü, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" demesine rağmen gazetecileri ikna edememişti.

"SENİ HİÇ ÜZMEYECEĞİM"

Mynet'in haberine göre; İlayda Alişan, çevresine ve hayranlarına karşı yaşadığı mahcubiyetin ardından spor hocasına da mahcup oldu. Tatil ve dizi çekimleri nedeniyle sporu çok aksatan oyuncu, spor hocasının sitem ettiği videoyu paylaşarak, "Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim" mesajını paylaştı.

İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı

Bodrum, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vedat Muriqi'e büyük ayıp! İtalya devlet kanalında Kosovalı oyuncuya 'eşek' benzetmesi yapıldı 13:49 Vedat Muriqi'e büyük ayıp! İtalya devlet kanalında Kosovalı oyuncuya 'eşek' benzetmesi yapıldı Sahte hocaya 9 yıl hapis istemi! Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşıyordu 13:37 Sahte hocaya 9 yıl hapis istemi! Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşıyordu ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar 13:21 ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapıyorlardı! Çete üyeleri suçüstü yakalandı 13:20 İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapıyorlardı! Çete üyeleri suçüstü yakalandı Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına sebep olabilir 13:17 Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına sebep olabilir Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi 13:13 Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi
Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi 11:42 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek

Son Dakika Haberleri
13:52 Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi
13:47 İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı
13:46 Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek
13:36 Sahte hocaya 9 yıl hapis istemi! Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşıyordu
13:30 Dünyaca ünlü orta saha Marek Hamsik Trabzonspor'da! 17 numaralı formayı giymeye geliyor
13:17 Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına sebep olabilir
13:16 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da Müslüman aileye yapılan saldırıya tepki gösterdi: Mesele basit bir suç eylemi değildir
13:14 Bahçeli, Ahmet Şık hakkında sert ifadeler kullandı: Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır
13:13 Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi
12:15 Futbolun icat edildiği İngiltere'de bir ilk yaşanıyor! Federasyon Başkanlığı görevini bir kadın üstlendi
Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi         
13:52
Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek         
13:47
Dünyaca ünlü orta saha Marek Hamsik Trabzonspor'da! 17 numaralı formayı giymeye geliyor Dünyaca ünlü orta saha Marek Hamsik Trabzonspor'da! 17 numaralı formayı giymeye geliyor         
13:30
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak         
13:21
Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy tedavi sürecinden bahsetti: Kemoterapi ağustosta bitecek, inşallah setlere döneceğim Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy tedavi sürecinden bahsetti: Kemoterapi ağustosta bitecek, inşallah setlere döneceğim         
13:18
Bahçeli, Ahmet Şık hakkında sert ifadeler kullandı: Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır Bahçeli, Ahmet Şık hakkında sert ifadeler kullandı: Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır         
13:15
Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti         
11:48
Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu         
11:25
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 13:58:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement