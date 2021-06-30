Baş başa alışveriş yapan iki sevgilisi, meydan katında bulunan Well Done kafede yemek yiyip uzun süre sohbet ettiler.
Yemek sonrasında mekandan ayrılan ikiliye sevenleri yoğun ilgi gösterdi. İlgi karşısında oldukça şaşıran ikili, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Fotoğraf çekimi esnasında maske ve mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti.
İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün birbirlerine aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika Magazin