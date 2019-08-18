Son Dakika Haberleri: İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da
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İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da

49 dakika önce

Mersin'i Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (TKBSL) temsil eden Çukurova Basketbol, İlayda Güner ile anlaştı.

İlayda Güner, Çukurova Basketbol'da, System.String[]
Mersin'i Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (TKBSL) temsil eden Çukurova Basketbol, İlayda Güner ile anlaştı.
2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi ve TKBSL'de mücadele edecek olan Mersin ekibi, geçen sezonu İstanbul Üniversitesi'nde geçiren 20 yaşındaki pivot İlayda Güner'i kadrosuna kattı. İstanbul ekibinin forması ile çıktığı maçlarda 12.5 sayı ve 5.8 ribaunt ortalaması ile oynayan 1.91 metre boyundaki Güner, birkaç gün içerisinde kente gelerek yeni takımı ile çalışmalara başlayacak.


basketbol, Çukurova, Türkiye, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:28 Kaynak: DHA
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