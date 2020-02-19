İlayda için Soma'da

Lenfoma kanseri ile mücadele eden İlayda Gürleyen için eşinin memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde "Köklerinde İyilik Var" isimli kan ve kök hücre bağış etkinliği düzenlendi.

Ağustos ayında Kaan Gürleyen ile Soma'da düzenlenen düğün töreni ile hayatını birleştiren İlayda Gürleyen'e düğününden 4 ay sonra lenfoma kanseri teşhisi konuldu.

Kanseri 4. evrede fark edilen İlayda Gürleyen'in sağlına kavuşabilmesi için kök hücre nakli olması gerektiği belirtildi.

Ailesi, arkadaşları, sivil toplum örgütleri ve taraftar gurupları, İlayda için İzmir ve Soma'da kök hücre bağış kampanya seferberliği başlattı.

Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi ve Kızılay Soma Şubesi işbirliği ile Soma Cengiz Topel Meydanı'nda da bugün başlayan etkinliğin 3 gün süreceği bildirildi.

İlayda Gürleyen, AA muhabirine açıklamasında kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını, bu hastalığı yeneceğine inandığını belirterek, kampanyadan güzel haberler beklediğini ifade etti.

Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi doktoru Engin Yıldırım ise 18-50 yaş arası tüm sağlıklı bireyleri kök hücre bağışı ve kan bağışına davet ederek, "Bugün İlayda Gürleyen için Somalılarla bir araya geldik. Kronik rahatsızlığı olmayan, düzenli ilaç kullanmayan, kan bağışına engeli olmayan 18-50 yaş arası tüm vatandaşlarımız kök hücre bağışında bulunabilir. Burada vereceğiniz 3 tüp numune ile eğer uyum sağlanırsa bir kişinin hayata bağlanmasını sağlamış oluyorsunuz. Soma bu konuda çok duyarlı, çok yüksek bir katılım ve ilgi var." dedi.

İlayda için birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra Karşıyaka Taraftarlar Derneği, Somaspor Siyah İnciler Taraftar Gurubu, Karşıyaka Çarşı ve UtrasArma Gurupları da başlatılan bağış seferberliğine destek verdi.