İlayda'yı Son Yolculuğuna Sınıf Arkadaşları Uğurladı

İlayda'yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladıEDİRNE - Uzunköprü ilçesinde Gazi Turhan Bey Ortaokulu'nda eğitim gören Lara İlayda Gören geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü Edirne Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

İlayda'yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı



EDİRNE - Uzunköprü ilçesinde Gazi Turhan Bey Ortaokulu'nda eğitim gören Lara İlayda Gören geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü Edirne Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesinde Gazi turhan bey ortaokulunda eğitim gören Lara İlayda Gören 15 gün önce arkadaşları ile bahçe de oynarken bayılarak Uzunköprü devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İlayda Edirne Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Lara İlayda Gören dün tedavi gördüğü Edirne Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. İlayda Gazi Turhan Bey Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisiydi. Sınıf arkadaşları oturduğu sırasının üzerine karanfiller ve fotoğrafları ile son kez süsledi.

Sınıf arkadaşlarından Zeynep Pilevne, "Arkadaşımız çok iyidir hiçbir kötülüğü yoktur, her teneffüs bizimleydi. İstediğimiz bir şey olunca hep yapıyorduk, bizi hiç kırmıyordu. Bizim İngilizce çevirilerimizi hep o yapıyordu. Benim için 2 sayfa çeviri yapmıştı istediğimiz hiçbir şeyi kırmıyordu, geri çevirmiyordu. O bizim canım arkadaşımızdı. Nehir Aybek, "birlikte bir sürü şey yaptık, her teneffüs birlikteydik. Onu çok seviyoruz daima kalbimizde olacak".

Ailesi ile birlikte oturdukları evin bahçesine son kez getirilen İlayda'nın tabutunun üstüne mezun olacağı okulun cübbesi ve kepi sarıldı.

Lara İlayda Gören Büyük Şehsuvarbey Mahalle Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından ilçemiz Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek!

Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu