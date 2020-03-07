İlbank: 1-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor İlbank: 1-3 - Son Dakika Spor

İlbank: 1-3

6 saat önce

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, ligin son haftasında İlbank'a 3-1 mağlup oldu.

İlbank: 1-3, System.String[]

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, ligin son haftasında İlbank'a 3-1 mağlup oldu.

Kuzeyboru, ligin son haftası olan 22'nci haftada Aksaray Spor Salonu'nda İlbank ile karşı karşıya geldi. Maça Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Matea İkiç, Duygu Üçdağ, Merve Çepli, Su Zent ve Gizem Öcal ile başlayan Kuzeyboru ilk seti  25-20 kaybetti. İkinci sette oyunun kontrolünü ele alan Kuzeyboru 25-14'lik sonuçla mücadelede beraberliği sağladı. Üçüncü seti ise konuk ekip İlbank 25-23 önde bitirerek tekrar üstünlük sağladı. Son seti de 25-21 kazanan İlbank, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İlk mağlubiyetini alan Kuzeyboru, ligi 2'nci sırada tamamladı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru'nun kaptanı Duygu Üçdağ, "Galibiyetlerin tadını biliyorduk. Mağlubiyeti de play-off'lara gitmeden önce yaşamamızın bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Bu bize bir ders olacak ve play-off'larda daha sıkı sarılacağız. Hedefimiz olan Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele vereceğiz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:48 Kaynak: DHA
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