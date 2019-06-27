İLBANK Olağan Genel Kurul Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İller Bankamız, sağladığı yerinde teknik destek, güvenilir danışmanlık rolü ve aktif finansal katkılarıyla ülkemizin şehirleşme serüveninin en önemli aktörü konumuna geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İller Bankamız, sağladığı yerinde teknik destek, güvenilir danışmanlık rolü ve aktif finansal katkılarıyla ülkemizin şehirleşme serüveninin en önemli aktörü konumuna geldi." dedi.

Varank, bir otelde düzenlenen İller Bankası (İLBANK) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine, Sıfır Atık Projesi'nden küresel iklim değişikliği çalışmalarına kadar çevreye ve şehre dair bütün konularda planladıkları eylemleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çalışmalarda İller Bankasının rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Varank, 86 yaşında olan bankanın kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin hemen hemen tüm kalkınma süreçlerinde aktif yer aldığını ve ülkenin dört bir yanına hizmet götürdüğünü ifade etti.

İLBANK'ın yerel yönetimlere lokomotif olarak başkanlık ettiğini anlatan Varank, "İller Bankamız, sağladığı yerinde teknik destek, güvenilir danışmanlık rolü ve aktif finansal katkılarıyla ülkemizin şehirleşme serüveninin en önemli aktörü konumuna geldi." diye konuştu.

Türkiye'de kentsel dönüşüm seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Kentsel dünüşüme dair çizdiğimiz yeni bir yol haritamız var. Son 1 yılda Kartal'da, Trabzon'da ve Rize'de yaşadıklarımızın tekrar etmemesi için dönüşümü adeta baştan sona yeniden düzenleyen değişiklikler yapıyor ve eylem planları hazırlıyoruz. Çok yakın zamanda bu konuya ilişkin eylem planımızı açıklamış olacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek. Bu konuda kaybedecek vakit yok. Acil, öncelikli alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında en büyük desteği ise yine İller Bankamız sağlayacak. Önümüzdeki dönemde belediyelerimize bu kapsamda destek olacak. Belediyelerimize 4 milyar kredi vererek bu kredilerin de yüzde 50'ye kadar finans desteğini sağlamak kaydıyla belediyelerimizin bu yöndeki çalışmalarının önünü açacağız."

Uluslararası marka hayali

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim de bankanın kuruluşundan bugüne Türkiye'nin her köşesinde emeğinin büyük olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların devam ettiğini anımsatan Yetim, kalitesiz ve ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız yapı stoğunun dönüşümü için Bakanlık ile belediyelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Belediyelere düşük faizle kredi imkanı sağlayarak dönüşümün hızlıca hayata geçirilmesine gayret ettiklerini vurgulayan Yetim, "Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak ve yarınlarımızı birlikte inşa etme fikri bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Sizlerden aldığımız destekle bankamızı uluslararası bir marka haline getirmek en büyük hayalimizdir." dedi.

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük de yatırımları son yıllarda daha da artırarak şehirlerin gelişim hızına katkı sağladıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir şehirleşmeye katkı sunduklarını belirten Büyük, şunları kaydetti:

"Bankamızın 2018 dönemindeki finansal verilerine baktığımızda, aktif büyüklüğü yüzde 29 artış göstererek 32 milyar liraya, ödenmiş sermayesi yüzde 13 artış göstererek 15 milyar liraya, öz kaynağı ise yüzde 16 artış göstererek 18,5 milyar liraya yükselerek, sermaye büyüklüğü ve mali yapısı açısından Türkiye'deki güçlü bankalar arasında ilk sırada yer almaktadır. 2018'de atık su, içme suyu, şehircilik, üstyapı, diğer altyapı sektörü olmak üzere toplam 536 iş bitirilmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2019 yılında da yine aynı sektörlerde toplam bin 172 iş büyük özveriyle devam etmektedir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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