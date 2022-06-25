İLBANK'tan Isparta'ya 279 milyon liralık destek - Son Dakika
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İLBANK'tan Isparta'ya 279 milyon liralık destek

25.06.2022 13:56
İLBANK'tan Isparta'ya 279 milyon liralık destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası (İLBANK) Isparta'da toplam maliyeti 228 milyon lira olan 22 projeyi tamamladı, 51 milyon liralık 5 işin yapımı ise devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası (İLBANK) Isparta'da toplam maliyeti 228 milyon lira olan 22 projeyi tamamladı, 51 milyon liralık 5 işin yapımı ise devam ediyor.

İLBANK yetkililerinden alınan bilgiye göre, İller Bankası, kurulduğu günden bu yana, Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin bayındırlık hizmetlerinde önemli projeleri finanse ederek yerel yönetimlere danışmanlık ve teknik destek veriyor.

İller Bankası, içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yollarına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunuyor.

İLBANK, Isparta'da da toplam maliyeti 228 milyon lira olan 22 projeyi tamamladı. Bu 22 işin, 3'ü atık su, 3'ü içme suyu, 5'i şehircilik ve 11'i üstyapı ve diğer altyapı işlerinden oluştu.

Ayrıca 51 milyon lira tutarındaki bir içme suyu, 2 atık su ve 2 üstyapı-diğer altyapı yatırımı olmak üzere 5 işin çalışmaları devam ediyor.

İLBANK tarafından yapılan işler arasında Gelendost, Savköy ve Eğirdir'e 58 milyon liralık destekle yapılan içme suyu inşaatı, Senirkent ilçesine 32 milyon destekle yapılan kanalizasyon inşaatı, merkez ilçeye 56 bin metreküp/gün kapasiteli, 24 milyon liralık atık su arıtma tesisi, Yenişarbademli ilçesinde 5 milyon liralık destekle yapılan paket atık su arıtma tesisi de bulunuyor.

Ayrıca merkez ilçeye bağlı Kuleönü beldesi ve Şarkikaraağaç ilçesine 35 milyon liralık, 2 bin kilovatlık güneş enerji santrali tesisi de yapan İLBANK, Kuleönü'ne 3 milyon liralık destekle kapalı pazar yeri inşasını da sağladı.

Çevre düzenlemelerine de destek veren İLBANK, merkez ilçeye, "Yakaören Köyü Milas Mesireliği" çevre düzenlemesinin yapılması işi ile seyir terası ve yol düzenlemesi işine yaklaşık 3,5 milyon liralık destek verdi. İLBANK aynı ilçede 3 milyon liralık destekle sokak güzelleştirme işi de yapıyor. Bu projenin yüzde 12'lik kısmı tamamlandı. İlçede yeni başlayacak sokak güzelleştirme çalışmalarına 17,5 milyon liralık destek verilecek.

İLBANK destekleriyle kentte tamamlanan ve yapılacak diğer yatırımlar ise şöyle:

"Merkez ilçeye 4 milyon liralık destekle Kirazlıdere Kafeterya inşaatı ile 18,5 milyon lira değerinde hizmet binası yapımı. 10,5 milyon lira değerinde otopark yapım işi. Sütçüler ilçesine 7,5 milyon liralık destek sağlanarak, işyeri ve çok amaçlı salon inşaatının statik kısmının yapım işi. Şarkikaraağaç ilçesine 1 milyon liralık destekle belediye kent parkı yapımı. Keçiborlu ilçesine 1,5 milyon liralık destek sağlanarak beton parke ve beton bordür taşı döşenmesi işi. Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar ve Çiçekpınar beldelerine 20 milyon liralık destekle grup atık su arıtma tesisi yapım işi. Eğirdir'e bağlı Sarıidris'e 5 milyon 200 bin liralık destekle paket atık su arıtma tesisi yapımı."

Kuleönü'ne 10,5 milyon lira değerinde içme suyu tesisinin yapımına ise yakın zamanda başlanacak.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, İller Bankası, Isparta, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLBANK'tan Isparta'ya 279 milyon liralık destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İLBANK'tan Isparta'ya 279 milyon liralık destek - Son Dakika
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