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Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı - Son Dakika

Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı

20.08.2021 16:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) arasında 9 ilde çevreye duyarlı 35 projenin hayata geçirilmesini sağlayacak toplam 3,5 milyar liralık "Yerel Yönetimler Çevre Geliştirme Projesi Kredi Anlaşması" imzalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) arasında 9 ilde çevreye duyarlı 35 projenin hayata geçirilmesini sağlayacak toplam 3,5 milyar liralık "Yerel Yönetimler Çevre Geliştirme Projesi Kredi Anlaşması" imzalandı.

İLBANK Sosyal Tesisleri'ndeki imza törenine, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ile JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro Nobuhiro katıldı.

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Yetim, orman yangınları ve sellerde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. İLBANK'ın Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin altyapı ve çevre yatırımlarıyla ilgili önemli projelerini finanse ettiğine, yerel yönetimlere finansman ve teknik destek sağladığına işaret eden Yetim, dış finansman konusunda da JICA ile 10 yıldır devam eden projelere bugün yeni bir kredi paketi daha eklediklerine dikkati çekti.

Yetim, "Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından finanse edilen ve İller Bankamız aracılığıyla yürütülecek 3,5 milyar liralık 3. kredi paketi, 9 yerel yönetimimiz için çok büyük önem taşıyor. Başta çevresel altyapı sektörü olmak üzere, ulaşım ve afet riski yönetimi sektörlerinde hayata geçirilecek 35 projemiz, hem söz konusu 9 ilimize hem de ülkemize oldukça önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

İLBANK'ın 88 yıllık birikimini Türkiye'nin geleceğini inşa etmek adına yerel yönetimlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarının altını çizen Yetim, yeni kredi paketinin Türkiye ve yerel yönetimlere hayırlı olmasını diledi.

9 ilde toplam 35 proje hayata geçirilecek

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük de Türkiye'nin dört bir köşesinde ürettikleri hizmetlerin şehirlerin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılması açısından önemli olduğuna işaret ederek doğayla barışık yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.

Büyük, su arıtma tesisleri, entegre katı atık bertaraf tesisleri kurduklarını, bisiklet yollarının sayısını artırdıklarını ve sürdürülebilir enerjiye yatırımlar yaptıklarını, sokak sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatarak, yerel yönetimlere verilen finansman ve teknik destekle şehirlerin gelişimine büyük katkı sağladıklarının altını çizdi.

Çok sayıda uluslararası finansman kuruluşu ile ortak projeler üreten İLBANK'ın en önemli destekçisinin her zaman Japon dostları olduğunu vurgulayan Büyük, JICA ile 1. kredi paketinin 2011'de, 2. kredi paketinin ise 2015'te imzalandığını anımsattı.

Büyük, "JICA ile 3. kredi paketi kapsamında, Adana, Ankara, Elazığ, Hatay, Kilis, Konya, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa illerimizde ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilecek olan 3,5 milyar liralık finansman ile başta çevresel altyapı sektörü olmak üzere, ulaşım ve afet riski yönetimi sektörlerinde, 35 projenin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır." diye konuştu.

İLBANK Genel Müdürü Büyük, yerel yönetimlerin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarının karşılanması için JICA ile gelecek dönemde proje portföyünün daha da artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro Nobuhiro da kredi anlaşmasını imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak yerel yönetimler için sosyal altyapı konusunda iş birliği gerekliliğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Ikuro Nobuhiro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun da bugün krediyle ilgili karşılıklı resmi belgeleri imzaladığını anımsattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kredi anlaşmasını imzaladı.

Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı

İller Bankası, Türkiye, Japonya, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı - Son Dakika


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