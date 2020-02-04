İlber Ortaylı: "12 Şubat, İstiklal Savaşı'nın başlangıcını temsil ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlber Ortaylı: '12 Şubat, İstiklal Savaşı'nın başlangıcını temsil ediyor' - Son Dakika

İlber Ortaylı: "12 Şubat, İstiklal Savaşı'nın başlangıcını temsil ediyor"

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar İlber Ortaylı, Kahramanmaraşlılarla konferansta buluştu.

İlber Ortaylı:

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar İlber Ortaylı, Kahramanmaraşlılarla konferansta buluştu.


Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında tarihçi-yazar İlber Ortaylı, 'Maraş Milli Mücadelesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki Yeri' konulu konferans düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Kahramanmaraşlılar yoğun katılım sağladı.


Katılımcılara hitap eden İlber Ortaylı, Kahramanmaraş'ın tarihi geçmişi ve geleceği hakkında konuşma yaptı. Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinin İstiklal Savaşı'nın başlangıcı olduğunu söyleyen Ortaylı, Maraş'ın birçok medeniyet ve imparatorlukla birlikte yaşayan bir yer olduğunu ifade etti.


Ortaylı, "21 Ocak 1919 tarihinde Kahramanmaraş'ta, 'Fransız bayrağı kalede dalgalandıkça Cuma namazı farz değildir' deniliyor. 11-12 Şubat tarihlerinde 1 ay bile sürmeyen mücadele sonunda Maraş bölgesi boşaltılıyor. Bu iş ise, İstiklal Savaşı'nın başlangıcını ve zaferle yükselişini temsil eden bir tarihtir. Maraş uzun tarihi boyunca defalarca imparatorluklar arasında el değiştiren bereketli bir bölgedir. Dulkadiroğlullarından Memluklulara geçmiştir, daha sonra Memluklulardan Dulkadiroğlulları ve bize geçmiştir. Maraş, Halep bölgesinin bir sancağıydı ve gençlerin de geçmişi iyi bilmeleri ve okumaları lazım" diye konuştu.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise "Bu topraklarda geçmişte çok bedel ödedik, gerekirse bedel ödemeye de hazırız. Değerli hocama bizi kırmayıp geldiği için teşekkürler" diye konuştu.


Konferansın ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hayrettin Güngör, İlber Ortaylı'ya hediye takdim etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, İlber Ortaylı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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