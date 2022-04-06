İlber Ortaylı: "Asgari ücret İstanbul'da yasaklanmalı" - Son Dakika
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İlber Ortaylı: "Asgari ücret İstanbul'da yasaklanmalı"

06.04.2022 09:57
İlber Ortaylı: "Asgari ücret İstanbul'da yasaklanmalı"

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversite öğrencilerinin konuğu oldu.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversite öğrencilerinin konuğu oldu. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ortaylı, "Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Beykent Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşinin konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Üniversitenin Ayazağa- Maslak Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşide üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Ortaylı, kadın cinayetlerinden, ekonomik eşitsizliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerini gençlerle paylaştı.

"KADINLARIN DEĞİŞEN HAYATINA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

İnsanların yaşadıkları köylerde kasabalarda yapamayacakları davranışları şehirlerde sergilediklerini belirten Ortaylı, "Erkekler, kadınların değişen hayatlarına tahammül edemiyor ve cinayetler edepsizce artıyor. Hatta öyle ki neredeyse öldürülen suçlu oluyor. Bu yaşananlar hızlı şehirleşmenin oluşturduğu bir durum" diye konuştu.

"YÜZDE 65'İ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR"

"Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet dönemi başında köylüleri eğitmeye hususi yöntemlerle başladık" diyen Ortaylı, "Bu nüfus nasıl işe yarar diye düşündük. Gelişmekte olan toplumlarda erkeklerin eğitilmesi gerektiği düşünülüyor. Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65'i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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