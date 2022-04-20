İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu

20.04.2022 17:45
İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Cami'sinin kapısının tahrip edilmesiyle ilgili konuştu. Ortaylı, "Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" ifadelerini kullandı.

86 yıl sonra ibadete açılarak Müslüman aleminde büyük bir sevinç yaratan Ayasofya Cami'sinin kapısının tahrip edilmesi, büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan olayla ilgili bir yorum da ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan geldi.

"İMPARATOR KAPISI DENİLDİĞİ İÇİN RAHATSIZ OLDULAR GALİBA"

Habertürk TV'ye konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da, "Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE TESPİT EDİLMELERİ GEREKİYOR"

Tarihçi Ortaylı, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Ayasofya'nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım. Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyalist bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor.

"BU BİR NAMUS MESELESİ"

Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri. Birtakım insanların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Çok sakat bir görüşe dayanıyor. Güveneceğimiz yer emniyet kuvvetleridir ve kanunun önüne çıkarılmaları gerekiyor bu insanların."

İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
YORUMLAR
500
Kuran yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı Kuran yakan Danimarkalı siyasetçiye tepki gösteren muhabir işinden uzaklaştırıldı Malezya'da göçmen merkezinden kaçan 6 Arakanlı Müslüman öldü Malezya'da göçmen merkezinden kaçan 6 Arakanlı Müslüman öldü

İlber Ortaylı, Habertürk, Müslüman, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:13 Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu!
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement