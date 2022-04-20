İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu - Son Dakika

86 yıl sonra ibadete açılarak Müslüman aleminde büyük bir sevinç yaratan Ayasofya Cami'sinin kapısının tahrip edilmesi, büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan olayla ilgili bir yorum da ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan geldi.

"İMPARATOR KAPISI DENİLDİĞİ İÇİN RAHATSIZ OLDULAR GALİBA"

Habertürk TV'ye konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da, "Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE TESPİT EDİLMELERİ GEREKİYOR"

Tarihçi Ortaylı, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Ayasofya'nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım. Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyalist bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor.

"BU BİR NAMUS MESELESİ"

Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri. Birtakım insanların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Çok sakat bir görüşe dayanıyor. Güveneceğimiz yer emniyet kuvvetleridir ve kanunun önüne çıkarılmaları gerekiyor bu insanların."