İlber Ortaylı'dan 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlber Ortaylı'dan 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'a ziyaret - Son Dakika

İlber Ortaylı'dan 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'a ziyaret

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar İlber Ortaylı Kahramanmaraş'a geldi.

İlber Ortaylı'dan 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'a ziyaret, System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar İlber Ortaylı Kahramanmaraş'a geldi.


Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında kente gelen tarihçi-yazar İlber Ortaylı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte Tarihi Ulu Cami, Kahramanmaraş Kalesi ve Sütçü İmam türbesini ziyaret etti.


Kahramanmaraş'a 1966 yılında geldiğini ve o dönemde şehrin siluetinin mütevazi bir yapıda olduğunu söyleyen Ortaylı, her yerde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da betonlaşmanın olduğunu söyledi.


Yapılarda betonlaşmanın ortadan kalkması gerektiğini savunan Ortaylı, "Ben 1966 yılında geldim Kahramanmaraş'a. Dış İşleri Bakanlığının daveti üzerine gazeteci ve eşinin mihmandarlığını yaptım. O zamanlar tabi, biraz toz ve toprak içinde mütevazi bir hallice Anadolu şehriydi ve nüfusu 30 bindi. O dönemde çarşı daha otantikti, şehrin içinde bir takım konaklar evler ve dar sokaklar vardı ve resim gibiydi. Civar daha yeşildi ve bağlar bahçeler vardı. Şimdi tabi betonlaşma kaçınılmaz. Bilmiyorum bizim bu memleketin üzerinden beton faciası ne zaman kalkar. Şehirlerin nüfusunda oynama olacak. O zamanlar fakirler de mütevaziydi ve bugün Maraş zengin bir şehir" diye konuştu.


İlber Ortaylı ile milli mücadele dönemi mekanları gezdiğini ve bilgiler aldığını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise "Kendisi daha önce Kahramanmaraş'a gelmiş ve geldiği tarih benim doğum tarihim. Kendisinin tekrar şehrimize gelmesi ve anılarını tazelemesi bize verdiği bilgiler çok değerli. Birlikte milli mücadelemizin izlerini taşıyan mekanlarda gezintiler yaptık kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Hayrettin Güngör, İlber Ortaylı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
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