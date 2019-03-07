Son Dakika Haberleri: İlber Ortaylı'dan Hayata Dair Bir Klavuz: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı'dan Hayata Dair Bir Klavuz: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

33 dakika önce

İlber Ortaylı'nın hayatta doğru seçimler için öneriler paylaştığı kitabı 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır?' raflardaki yerini aldı.

İlber Ortaylı'dan Hayata Dair Bir Klavuz: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, System.String[]
İlber Ortaylı'nın hayatta doğru seçimler için öneriler paylaştığı kitabı 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır?' raflardaki yerini aldı. İlber Ortaylı'nın yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyeleri paylaştığı kitabı 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır?' Kronik Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. İlber Hoca bu kitapta, bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. "Herkes kendi talihinin mimarıdır" sözünü hatırlatarak, kendi yolunu çizmenin ne anlama geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor. Bir ömrü hakkıyla yaşayabilmek ve yaşanan her andan tat alabilmek için önce ne lazımdır? İnsan hayatı kaç dönemden oluşur ve her bir dönemde neleri tecrübe etmek gerekir? 15, 25, 40 ve 55 yaşları neden birer eşiktir? İnsan kimden, ne öğrenebilir? Kendi kendini yetiştirmek nasıl mümkün olur? Kişi mesleğini neye göre seçmelidir? Bir işin uzmanı olmak ve o uzmanlık bilgisiyle çalışmak için nelere ihtiyaç vardır? Bir dil, en iyi nasıl ve ne zaman öğrenilir? En verimli sonucu alabilmek için nasıl çalışmak gerekir? Sorumluluk sahibi bir insan, kendisi veya çocukları için nasıl bir eğitim modeli aramalıdır? Hayata değer katmak için ne tür insanları arayıp bulmak gerekir? Doğru kararları alabilmek için en çok kimleri dinlemek gerekir? En iyi nasıl seyahat edilir; bir şehir nasıl dolaşılır? Hangi müze, hangi meydan, hangi sokakları görmek için dünyanın bir ucuna kadar gidilebilir? İyi film, güzel müzik, doğru kitap nedir? Hangi temel eserleri dinlemeli, okumalı ve seyretmeliyiz? İnsan yaşadığı şehirden tam manasıyla nasıl yararlanabilir?

"Bir Ömür Nasıl Yaşanır?", ülkemizin medarıiftiharı olmuş bir tarihçinin, İlber Ortaylı'nın gözünden, insanın hayattaki anlam arayışına, bu arayışın tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş etmesi gerektiğine dair çok özel bir kılavuz

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

İlber Ortaylı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:44:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlber Ortaylı'dan Hayata Dair Bir Klavuz: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]