Son Dakika Haberleri: İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça
Son Dakika Güncel İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça

İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça

28 dakika önce

Üsküdar'da ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta adeta izdiham yaşandı.

İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça, System.String[]

Üsküdar'da ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta adeta izdiham yaşandı. İçeri girmeye çalışan gençlere Ortaylı, "Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Burada insanların üst üste mi oturmasını istiyorsunuz" dedi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu konferansta konuştu. Üsküdar Nevmekan Sahil'de gerçekleşen konferansta izdiham yaşandı. Prof. Dr. İlber Ortaylı izdihama neden olan gençlere, "Ne oluyor orada problem nedir? Yoğunluk olması gürültü olmasını gerektirmiyor ki" dedi.

"NEREYE ALACAĞIM, BURADA İNSANLAR BİRBİRİNİ KESER"

"Aldır içeri aldır içeri" diye tezahürat eden gençlere Ortaylı, "Nereye alacağım, burada insanlar birbirini keser. Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Burada insanların üst üste mi oturmasını istiyorsunuz. İstanbul'da doğru düzgün konferans salonu, tiyatro, opera, klasik konser dinleyeceğiniz bir tane anca var. Şimdi artık çok rica ediyorum ya siz susun ya ben susayım" dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Savaşı bir hukuk savaşıdır. Bir organizasyondur" diyerek savaş ve Cumhuriyet'in kuruluşu hakkında bilgi verdi.

(İHA)

İlber Ortaylı, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça: Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu?
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