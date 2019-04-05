İlber Ortaylı
'dan polislere: "Kime hizmet etmek zorunda olduğunuzu hatırlayın" Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kapsamında "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü olarak Polis" konulu sempozyum düzenlendi
İSTANBUL - Polis Haftası
kapsamında düzenlenen "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü olarak Polis" konulu sempozyumda emniyet mensuplarına hitap eden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çok zor bir günde yaşayan, çok zor bir devri geçiren bir teşkilatımız var. Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi; mensubu olduğunuz, içinde akışta bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. O akımının içindeki görevinizi yapmak için bağlı olacağınız tek şey var; kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek zorunda olduğunuzu hatırlamanız" şeklinde konuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kapsamında "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü olarak Polis" konulu sempozyum düzenledi.
Etkinlik kapsamında 3- 4 Nisan
2019 tarihlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ve İstanbul Üniversitesi
işbirliğinde gerçekleştirilen "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" konulu sempozyum programının onur Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşması ile sona erdi.
Sempozyuma onur konuğu olarak davet edilen ünlü tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı, emniyet mensuplarına yönelik yaptığı konuşmada, "Çok zor bir günde yaşayan, çok zor bir devri geçiren bir teşkilatımız var. Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi; mensubu olduğunuz, içinde akışta bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. O akımının içindeki görevinizi yapmak için bağlı olacağınız tek şey var; kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek zorunda olduğunuzu hatırlamanız. Bunun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz." dedi.
Her yıl 1- 10 Nisan
tarifleri arasında kutlanan "Polis Haftası" kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce de yoğun bir program hazırladı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı sebebiyle düzenlenen programı TFF Riva
Tesisleri'nde düzenlenen "Uluslar arası Polis Futbol
Turnuvası maçlarıyla başlarken, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde de "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü olarak Polis" konulu sempozyum gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyumun açılış konuşması İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak
, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ergün Yolcu tarafından yapıldı. Prof Dr. Erhan Afyoncu
'nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun birinci gününde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Çalışkan'ın yardımcısı Atalay Bahar ve İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Gül Ünlü konuşma yaptı.
Sempozyumun ikinci günü sabah düzenlenen ikinci oturumda ise, "Hukuk Perspektifinden Polis Kimliği, İmajı ve İtibar Yönetimi" alt başlığı ile konuşma yapıldı. İkinci oturumu Prof.Dr. Ergün Yolcu yönetirken, programda, İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yıldız Dilek Ertürk
, Dr. Akın Karatay
, Esenyurt
İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel
konuşmacı olarak yer aldı.
Öğleden sonra gerçekleşen son oturum ise, " İç Güvenlikte Dijital Dönüşüm" alt başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumu Prof Dr. Ali Murat
Vural'ın yönetirken, Polis Akademisi
'nde görevli olan Doç.Dr. Mehmet Ali Tekiner, Öğretim Üyesi Dr.M. Ali Aydın
, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal
, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürü Özgür Karlıtepe konuşma yaptı.
Sempozyumun kapanış konuşması İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan tarafından gerçekleştirilirken programa onur konuğu olarak davet edilen Türk Tarih Kurumu
Şeref Üyesi Prof Dr. İlber Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, "Osmanlı Devleti
devlettir. Asayişi ilk önce ahali kendi sağlar. Her mahalle bir karakoldur. Mahallenin insanları köylerini, mahallelerini korumakla mükelleftirler. Bu, onlardan sadece ahlaki veya spontaneous (doğal), içlerinden gelme bir duygu olarak değil, devlet olarak da beklenir. Korurusun. Bu senin vazifendir, vergi verir gibi" dedi.
- Ortaylı'dan polislere; "Siz başka bir iş yapıyorsunuz, kişiliğinizin de ona uygun olması gerekir"
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yeniçeri Teşkilatının kaldırıldığı yıllarda Türkiye
'nin büyük şehirlerinin 20-30 senelik bir bocalama içine girdiğini de söyledi. Ortaylı, "Bu işlerin her şeyden evvel teknik bilgi işi olması, bir argüman işi olması ve dünyayı kavramaya yönelik bilgiler olmasıdır. Siz başka bir iş yapıyorsunuz. İşiniz bambaşka. Kişiliğinizin de ona uygun olması gerekiyor. Bu oportünizm falan değil, bu işini yapmaktır" şeklinde konuştu.
- Fouche'nin "Polisin hayatına yönelik bir hareketi hiç affetmem" sözlerini hatırlattı
Fransız Devriminin kilit isimlerinden Joseph Fouche'nin "Polisin hayatına yönelik bir hareketi hiç affetmem. Herhangi birine bir suikast yapılabilir, bunu adliye ile birlikte düşünürüz. Hatta bu tip hareketler imparatorun hayatına bile yönelik olabilir, onu dahi gözden geçirebiliriz. Ama polise hareket başladığı an toplumun dingili kırılmış demektir' şeklindeki sözlerini hatırlatan ünlü tarihçi, "Orada her şey bitmiştir, kanunsuzluk, akılsızlık dünyayı istila etmeye başlamıştır. Orada artık çok geç bile kalmışızdır aslında. Derhal kendimizi toplamamız gerekir" ifadelerini kullandı.
- "Çok zor bir devri geçiren bir teşkilatımız var"
Bir polisle yaşadığı acı hatırasını da aktaran Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çok acı zamanlar olmuştur. Gidiyorum Sultanahmet
'in kenarında. Orada gencecik bir polis benle resim çekmek istedi. Belli ki tarih meraklısı. Ayrılıyoruz, 2 ay sonra şehadet haberi geliyor. Çok zor bir günde yaşayan, çok zor bir devri geçiren bir teşkilatımız var. Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi; mensubu olduğunuz, içinde akışta bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. O akımının içindeki görevinizi yapmak için bağlı olacağınız tek şey var; kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek zorunda olduğunuzu hatırlamanız. Bunun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz" diyerek sözlerini noktaladı.
Sempozyumun sonunda İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ünlü tarihçiye birer teşekkür plaketi verildi.