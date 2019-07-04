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İlber Ortaylı gençlerle bir araya geldi

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Milli Mücadele Konulu Konferans düzenledi.

İlber Ortaylı gençlerle bir araya geldi, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Milli Mücadele Konulu Konferans düzenledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda 'Milli Mücadele' konulu konferans verdi. Yoğun ilgi gören konferansta davetliler yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli salona sığmadı. Merdiven boşluklarını ve kapı önlerini dolduran öğrenciler Ortaylı'yı ilgiyle dinledi.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin 1'inci Dünya Savaşı öncesindeki ülke olmadığını, sanayisi ve ordusunun kuvvetli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ortaylı, "Ancak kültürel bakımdan bölünmüşüz. Kendimizi, tarihimizi, coğrafyamızı tanımıyoruz, bu en önemli noksanımızdır. Bu yüzden propagandalara açığız, bazı şeylerde imanımız gevriyor" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı, Erzurum, Güncel
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