İlber Ortaylı, Karadeniz Kitap Fuarı'na Katıldı
1 saat önce
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu.
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
, Karadeniz
5. Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu.
Ortaylı'nın kitaplarının yayınlandığı kitapevi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.
Özellikle gençlerin gösterdiği ilgiden oldukça memnun olan ve onlarla sohbet eden Ortaylı, yaklaşık bin okurunun kitabını imzaladı.
Ortaylı, kendisine kitap imzalatmak için 4 saat sıra bekleyen okurlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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