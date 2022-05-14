İlber Ortaylı Kırşehir'de "Kitap Günleri" fuarına katıldı - Son Dakika
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İlber Ortaylı Kırşehir'de "Kitap Günleri" fuarına katıldı

14.05.2022 23:17
İlber Ortaylı Kırşehir'de "Kitap Günleri" fuarına katıldı

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırşehir'de düzenlenen "Kitap Günleri" fuarına katıldı.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırşehir'de düzenlenen "Kitap Günleri" fuarına katıldı.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kitap Günleri" fuarında okurlarıyla buluştu. Türk dünyasının geniş bir coğrafya olduğunu belirten Ortaylı, "Türk dünyası geniş bir dünya. Burada Orta Anadolu'da dahi başarıyla at bakan, hayvancılık yapan, ziraata katılan bir sürü göçmen var. Eski Osmanlı Devleti topraklarından Orta Asya'dan Kafkasya'dan gelenler ve bunların devamında da büyük faydalar var" dedi.

Ortaylı'nın kitaplarını okuyucuları için imzalamasının ardından program sona erdi.

(Enderhan Öz-Vahit Aldı/İHA)

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İlber Ortaylı, Neşet Ertaş, Kırşehir, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlber Ortaylı Kırşehir'de 'Kitap Günleri' fuarına katıldı - Son Dakika


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