Son Dakika Haberleri: İlber Ortaylı, konferansta izdihama neden olan gençlere sitem: "Çocuklar hiç fizik diye bir şey...
Son Dakika Genel İlber Ortaylı, konferansta izdihama neden olan gençlere sitem: 'Çocuklar hiç fizik diye bir şey...

İlber Ortaylı, konferansta izdihama neden olan gençlere sitem: "Çocuklar hiç fizik diye bir şey...

12 dakika önce

İlber Ortaylı, konferansta izdihama neden olan gençlere sitem: "Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu?" -Üsküdar'da İlber Ortaylı izdihamıİSTANBUL - Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Üsküdar Nevmekan Sahil'de "Dünden Bugüne Cumhuriyet" söyleşisinde Üsküdarlılarla buluştu.

İlber Ortaylı, konferansta izdihama neden olan gençlere sitem: "Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu?"

-Üsküdar'da İlber Ortaylı izdihamı

İSTANBUL - Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Üsküdar Nevmekan Sahil'de "Dünden Bugüne Cumhuriyet" söyleşisinde Üsküdarlılarla buluştu. Konferansta aşırı yoğunluktan dolayı içeri girmek için izdihama neden olan gençlere Ortaylı, "Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu?" dedi.

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 29 Cumhuriyet Bayramı kapsamında Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konferans verdi. Üsküdar Nevmekan Sahil'de gerçekleşen konferansta izdiham yaşandı.

"Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı izdiham yaratan gençlere, "Ne oluyor orada problem nedir? Yoğunluk olması gürültü olmasını gerektirmiyor ki" dedi.

"Nereye alacağım burada insanlar birbirini keser"

'Aldır içeri aldır içeri' diye tezahürat eden gençlere Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Nereye alacağım burada insanlar birbirini keser. Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Burada insanların üst üste mi oturmasını istiyorsunuz. İstanbul'da doğru düzgün konferans salonu, tiyatro, opera, klasik konser dinleyeceğiniz bir tane anca var. Şimdi artık çok rica ediyorum ya siz susun ya ben susayım" şeklinde konuştu

"İstiklal Savaşı bir hukuk savaşıdır"

Ortaylı, "İstiklal Savaşı bir hukuk savaşıdır. Bir organizasyondur" dedi.Prof. Dr.İlber Ortaylı tarih ile ilgili konferansa katılanlara bilgi verdi.

İlber Ortaylı, konferansta izdihama neden olan gençlere sitem: Çocuklar hiç fizik diye bir şey...

İlber Ortaylı, Üsküdar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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