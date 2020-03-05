İlber Ortaylı'nın Beşiktaş anısı! 'Sokakta şampiyonluk kutladım...'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beşiktaş'ın Youtube kanalında İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ile futbol ve tarihi üzerine konuştu.



İşte İlber Ortaylı'nın öne çıkan sözleri...



Benim zamanımda futbol bu kadar büyük imkanlarla oynanmıyordu. Daha fazla Batı Avrupa kültürüne yakın futbolculuk vardı. İdareciler ve futbolcular, taraftarda böyle bir hava vardı. Şimdi çok daha farklı bir şey oldu, onu anlayamadım. Futbolu herkes bilir. Niye o kadar dikkatle seyrediyorlar onu da bilmiyorum. Mahallenin kahvesine git, berbere git hepsi ne biçim biliyor.



"EN KOLAY SPOR OLARAK GÖRÜLÜYORDU"



Beşiktaş bizim çocukluğumuzda daha çok para harcardı, şimdi harcayamıyor. Küçük çocuklara daha çok spor öğreteceksin. Bir zamanlar bunlar yapıldı ve o kadar adam çıktı. Futbolla uğraşması bir cemiyetin bir nevi az gelişmişliktir. En kolay spor olarak görülüyor. Bunun yanı var, jimnastikçi olacak. BJK bunun adı.



Almanya 85 milyon nüfuslu bir ülke. Futbol camiasındaki Türk oyunculara, yıldız olanlara, milli takıma girenlere bir bakın… Hiç tasvip etmediğim bir milliyetçilik yapmalarına rağmen. Buna rağmen vazgeçemiyorlar çünkü iyi oynuyor bizimkiler.



"ESKİDEN BEŞİKTAŞ'IN HAKKI VERİLİRDİ"



Beşiktaş'ın hakkı eskiden verilirdi. Çocukların yetişmesine en çok gayret sarf eden bir kulüptü. Şimdi artık kimseyi övemeyiz bu konuda. Tüm spor kulüpleri başka bir yere gitti.



"100. YIL ŞAMPİYONLUĞUNU SOKAKTA KUTLADIM"



Beşiktaş şampiyon olduğunda sokağa çıktığım oldu. Her sene takip etmem ama çocuklar 'Hoca orada ne arıyorsun?' diye sordu. Bayrağın altına ben de girdim, biri fotoğrafımızı çekti ve Galatasaray'da okulun gazetesinde fotoğrafımı basmışlar 'Ne arıyorsun?' diye. Ne arayacağım, 100. yılı kutluyorum. O fotoğrafı çeken de gizli Beşiktaşlı.



"BAŞKANLIK ÇOK BELALI BİR ŞEY"



Kulüp başkanlığı zor iş. Parti reisliğine benzemiyor. Çok belalı bir şey. Karşınızda standart insanlar ve mekanizma yok. Ekonominin, gelir kaynaklarının dağınıklığı adamı delirtebilir. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Anlayış sahibi olun. Her kulüp için geçerli. Herkes tuttuğu takım kazansın ister ama bu toplumdasınız ve tek bir kulüp yok. Top yuvarlak. Camianın içinde her şeye dikkat etmek gerekir. Denge lazım.